Coppa Italia: Napoli in emergenza, si ferma anche Allan

Allan

Si ferma anche Allan nel Napoli. Per la gara secca dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio in programma domani sera, Rino Gattuso dovra' fare a meno del brasiliano, che ha dato forfait per affaticamento muscolare.



Il giocatore si era reso protagonista di una fuga negli spogliatoi dopo essere stato sostituito con la Fiorentina e pare che poi abbia chiesto scusa all'allenatore e al gruppo perche' era nervoso. Di sicuro avrebbe fatto comodo per sfidare i laziali anche a partita in corso ma si accomodera' in tribuna assieme a tutti gli altri indisponibili. Niente da fare, infatti, per i recuperi di Koulibaly, Maksimovic, Mertens e Ghoulam. A loro si e' aggiunto pure Younes.



Emergenza nell'emergenza, dunque. A partire dalla difesa dove dovranno giocare di nuovo sempre gli stessi. Rispetto alla Fiorentina si alterneranno Ospina e Meret: il friulano tornera' titolare dopo essere stato fuori con Lazio, Perugia e viola. Di Lorenzo sara' centrale con Manolas, a sinistra Mario Rui, a destra Hysaj.



A centrocampo esordio dal primo minuto per Demme e con lui potrebbe esserci Elmas. A meno che l'allenatore non decida di utilizzare Fabian Ruiz e Zielinski come intermedi. In attacco spazio a Lozano a destra, a sinistra Insigne, in mezzo se la giocano Llorente e Milik con il polacco in vantaggio.