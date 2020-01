Inzaghi non si fida: 'Massima attenzione, il Napoli é ferito'

Inzaghi mette in guardia la Lazio: "Napoli ferito"

"Sappiamo che domani troveremo un avversario ferito e bisognoso di punti con un allenatore nuovo e molto preparato. Sappiamo l'importanza della gara".



Simone Inzaghi presenta cosí Lazio-Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.



Nell'ultimo turno del girone d'andata i biancocelesti ospiteranno la formazione di Gattuso a caccia di tre punti importanti per l'obiettivo Champions e per la lotta scudetto: "Sará una partita da affrontare con la massima concentrazione e da parte mia sarebbe uno sbaglio pensare cosa succederá tra tre mesi, il nostro pensiero deve essere unicamente al Napoli - ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa - Se guardo la classifica? No. Guardo l'avversario di domani che é un avversario molto molto scomodo. E' un avversario che lo scorso anno ha fatto 79 punti e 91 due anni fa, si é sempre giocato lo scudetto con la Juventus".



In piú per Inzaghi c'é da sfatare il tabú personale che mai lo ha visto vittorioso contro il Napoli: "Il fatto che non abbia mai vinto con il Napoli é un qualcosa senz'altro da sfatare. I ragazzi hanno capito molto bene la partita che andremo a fare contro un avversario molto importante, ce la giocheremo".



Ma in conferenza c'é spazio anche per i ricordi emozionanti in biancoceleste dopo aver vissuto la festa del 120° anniversario del club: "Ho grande soddisfazione e un pó di nostalgia. Fa un enorme piacere far parte di questa societá ed essere protagonista prima da calciatore e poi da allenatore", ha chiosato Inzaghi.