Calcio: Figc vara la prima stagione paralimpica

Figc: nasce la prima divisione calcistica paralimpica

"Oggi viviamo un'altra giornata speciale per l'avvio dell'attività di una Divisione speciale. Il mondo del calcio dimostra la sua unicità nell'individuare i protagonisti, senza distinzione alcuna. Siamo orgogliosi di essere la prima federazione al mondo ad averlo fatto".



Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel giorno dell'avvio ufficiale dell'attività della Divisione Calcio paralimpico e Sperimentale presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, a Roma.



"Ringrazio il presidente Pancalli per aver accompagnato questo nostro processo - ha aggiunto Gravina - abbiamo condiviso un rapporto di convenzione che sancisce in modo molto stretto la collaborazione tra Figc e Cip".



"Il fatto che la Figc sia la prima federazione calcistica al mondo ad aprire una Divisione Paralimpica e Sperimentale vi deve rendere orgogliosi. A livello internazioanle ci sono già stati incontri tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente del Comitato paralimpico Andrew Parsons per vedere come il mondo del calcio possa aprirsi: noi siamo stati più bravi, abbiamo anticipato i tempi".



Sono le parole del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli nel giorno dell'avvio ufficiale dell'attività della Divisione Calcio paralimpico e Sperimentale presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, a Roma.



"Sono felice di essere presente al kick off di questa esperienza - ha aggiunto Pancalli - Il presidente Gravina mi ringrazia, ma sono io che ringrazio lui perché ha contribuito a realizzare questa esigenza non solo del mondo del calcio, ma dell'intero Paese".