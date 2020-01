Tifoso investito: arresti salgono a 26

E' accusato di omicidio volontario e lesioni aggravate Salvatore Laspagnoletta, il tifoso melfitano che ha investito e ucciso il 39enne Fabio Tucciariello, sostenitore della Vultur, nel corso di un agguato della tifoseria rionerese avvenuto ieri nei pressi della stazione di Vaglio Basilicata (Potenza).



Quello di Laspagnoletta, 30 anni, è uno dei 26 arresti eseguiti dalla Polizia. Le altre 25 persone sarebbero responsabili, secondo gli investigatori, di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere. Hanno un'eta' compresa tra 20 e 30 anni. Piantonato all'ospedale San Carlo di Potenza, perché in stato d'arresto, il tifoso della Vultur sottoposto ieri a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture a braccio, avambraccio e gamba. Tra gli indagati anche minorenni. Confermata invece la presenza di un bambino su una delle cinque auto dei tifosi del Melfi. Un dettaglio che, secondo gli inquirenti, escluderebbe l'ipotesi di appuntamento tra le due tifoserie rivali, avvalorando al contempo quella dell'agguato. "E' stata violenza tribale, che ha portato a una reazione del tutto spropositata. Una tribù voleva sfidarne un'altra. Tutto era stato preparato, c'è stata sicuramente pianificazione" ha detto in conferenza stampa il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio.





Nel corso della conferenza sono stati mostrati anche mazze e tirapugni, sequestrati durante le indagini-lampo sull'investimento. Secondo la ricostruzione dell'accaduto spiegata dal questore di Potenza, Isabella Fusiello, la Fiat Punto guidata da Laspagnoletta era la terza di una colonna di cinque automobili con a bordo i sostenitori del Melfi. Gli ultrà della Vultur avrebbero fatto passare le prime due, prima di provare a bloccare la terza: il conducente, vedendosi circondato, avrebbe bruscamente accelerato, investendo mortalmente Tucciariello e ferendo altre due persone. Le ultime due autovetture, fiutato il pericolo, hanno fatto retromarcia e sono tornate indietro.



Il questore ha elogiato il lavoro svolto in tempi rapidi dalla Procura della Repubblica e la perfetta sinergia con la questura: "Che io ricordi, per la prima volta è stata data una risposta del genere a un evento di criminalità che ritengo solo apparentemente collegato a un evento sportivo" le parole di Fusiello. Si sta valutando l'ipotesi che tra le due tifoserie ci sia stato un contatto precedente l'incidente: "Sinora non ci risultano altri scontri"





In mattinata, a margine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Potenza, Salvatore Vardè, aveva parlato di un agguato "premeditato e gravissimo" ma "imprevedibile", visto che Vultur e Melfi non si affrontavano tra di loro. I rioneresi erano infatti impegnati a Brienza, dove la partita è stata sospesa, i melfitani a Tolve dove il match è stato portato a termine dopo un break temporaneo. Rafforzata la presenza delle forze dell'ordine tra e nelle due cittadine.



Durissimi i due sindaci che hanno parlato di un "atto di bestialità'" che colpisce tutti, senza differenze. Livio Valvano, sindaco di Melfi, ha ricordato come il trentenne accusato di omicidio volontario sia "un ragazzo per bene, di una famiglia per bene, che lavora e si è sposato da poco". Luigi Di Toro, primo cittadino di Rionero in Vulture, ha parlato di "un atto che non ha nulla a che vedere con il calcio, ma è un vero e proprio atto delinquenziale che deve essere punito", non nascondendo la preoccupazione per eventuali ritorsioni: "Ci sono ragazzi di Rionero che vanno a scuola a Melfi e viceversa". Entrambi i sindaci chiedono "un atto forte, significativo, condiviso dalle due squadre e dalle due comunità".





Per Vito Bardi, governatore della Basilicata, c'è un deficit culturale alla base dell'accaduto: "C'è bisogno che le istituzioni e le società di calcio educhino i giovani, facendosi promotori di una campagna per stemperare i toni: il tifo dev'essere portato avanti nel modo giusto".