Inzaghi: "Il Napoli é una grande squadra, ma vogliamo passare il turno"

Inzaghi: "Napoli grande squadra, ma vogliamo la semifinale di Coppa Italia"

"Sappiamo che avversario affronteremo domani: il Napoli ha qualche problema in campionato, ma é una grande squadra reduce da due ottime stagioni. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo a Napoli per offrire una grande prestazione e passare il turno".



Questo l'auspicio dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro il Napoli valevole per i quarti di finale della Coppa Italia che si disputerá domani sera, con fischio d'inizio alle 20.45, allo stadio San Paolo con diretta tv su Rai Uno.



"Sfideremo una squadra forte e mi aspetto una gara intensa che sará decisa da episodi - ha proseguito il tecnico biancoceleste - dovremo farli girare dalla parte nostra".



Inzaghi fa la conta degli assenti: "Per il match di domani convocheró l'intera rosa tranne Lukaku, Marusic e Luis Alberto - ha affermato il tecnico piacentino - Devo valutare al meglio il recupero dei miei ragazzi perché siamo reduci da una partita importante e dispendiosa".



"In questa settimana sfideremo prima il Napoli e poi la Roma ma ora dobbiamo preparare al meglio la partita di domani perché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia. Valuteró nel miglior modo possibile i calciatori che sono stati impiegati nella partita di sabato con la Sampdoria", ha concluso Inzaghi.