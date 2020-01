Khachanov batte Travaglia, Russia in vantaggio

Travaglia al primo turno dell' ATP Cup

Russia in vantaggio. Inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella prima giornata dell' ATP Cup, il nuovo torneo a squadre in calendario dal 3 al 12 gennaio.

Sul veloce della RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D, Stefano Travaglia, numero 84 del ranking, é stato battuto in due set da Karen Khachanov, numero 17 Atp, che si é imposto con il punteggio di 7-5, 6-3.

La sfida tra i numeri due delle due squadre, dunque, ha premiato la Russia.

Nel secondo incontro, quello tra i numeri 1, Fabio Fognini (12) dovrá vedersela con Daniil Medvedev, numero 5 del mondo.

In chiusura il doppio tra la coppia azzurra formata da Fognini e Simone Bolelli e quella russa composta da Khachanov e Medvedev.

Nell'altra sfida del girone vittoria a sorpresa della Norvegia sugli Stati Uniti per 2-1 grazie a Christian Ruud che ha sconfitto Isner in singolare e poi è andato a segno anche in doppio con Durasovic.