Tappa a Peterhansel ma Sainz limita i danni, Brabec vince fra le moto

Stéphane Peterhansel alla Dakar 2020

Stephane Peterhansel vince ancora ma Carlos Sainz contiene il distacco e resta al comando. Continua il duello fra i due big alla Dakar: la sesta tappa, 830 chilometri di cui 477 di speciale fra Hail e Riad, vede trionfare ancora il pilota francese del team X-Raid Mini, 13 edizioni della Dakar vinte in carriera. Alle sue spalle, peró, Carlos Sainz limita i danni: appena 1'35" il distacco del campione madrileno, pure lui al volante di una Mini del team X-Raid, che resta cosí al comando della classifica generale e guadagna 1'37" anche su Nasser Al Attiyah, oggi terzo con la Toyota. Sainz ha ora 7'46" di vantaggio sul qatariota e 16'18" su Peterhansel.



Buona prova oggi per Fernando Alonso: il due volte campione del mondo di Formula Uno ha chiuso al sesto posto, a 7'56" da Peterhansel, sfiorando la sua seconda Top 5. Fra le moto, seconda affermazione per Ricky Brabec, sempre piú leader della corsa. Lo statunitense della Honda rifila 1'34" a Joan Barreda ma soprattutto 4'41" a Pablo Quintavilla e 4'53" a Toby Price, i suoi principali avversari in classifica generale e ora attardati rispettivamente di 20'56" e 25'39". (ITALPRESS). glb/red 10-Gen-20 14:34