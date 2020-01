Leao e Ibra stendono il Cagliari

Il gol di Rafael Leao in Cagliari-Milan

Il Milan torna finalmente a vincere e lo fa anche nel segno di Ibra. I rossoneri passano 2-0 a Cagliari ottenendo un successo che mancava dall'8 dicembre, grazie alla firma dall'attaccante svedese (un gol segnato piu' uno annullato) e quella di Rafael Leao, proprio colui che Ibrahimovic voleva al suo fianco nel reparto offensivo. Pioli cosi' ritrova il sorriso, momento di crisi nera invece per i rossoblu' di Maran, alla quarta sconfitta consecutiva e alla quinta gara senza successi (ultima vittoria il 2 dicembre). Tanto equilibrio nelle battute iniziali del match tra i sardi e i rossoneri, senza grandissime occasioni da gol ma con buoni ritmi di gioco.



La prima vera chance e' di marca ospite con il colpo di testa ad incrociare di Ibrahimovic su cross di Leao, Olsen tocca quel tanto per deviare la sfera sul palo e in corner. Dal tiro dalla bandierina successivo altra grande palla gol per il Milan, con Leao che mette incredibilmente fuori dopo un tocco di Romagnoli. Il Cagliari risponde al 37' con il tentativo di pallonetto di Nandez sull'uscita sbagliata di Donnarumma, che pero' e' bravo a recuperare e smanacciare il pallone diretto in porta. La gara e' bella e viva, ma al riposo si va sullo 0-0.



Neanche il tempo di ricominciare a giocare e la squadra di Pioli riesce a sbloccare: lancio di Castillejo per Leao, che controlla e calcia trovando una deviazione decisiva di un difensore che beffa Olsen per il vantaggio rossonero. I sardi provano a reagire, ma al 64' arriva la zampata di Ibrahimovic su assist di Theo Hernandez che gela la Sardegna Arena e indirizza ancor piu' chiaramente la sfida. Nel finale lo svedese troverebbe anche la doppietta personale, se non fosse per la posizione irregolare di partenza su cross di Bennacer. Cambia poco nell'economia del match, il Milan ritrova il sorriso e i 3 punti.