Coppa Italia, Lazio, Inzaghi: "Dobbiamo avere sempre voglia di vincere"

Simone Inzaghi

"Dobbiamo avere sempre voglia di vincere indipendentemente dall'avversario e dalla manifestazione: sappiamo bene tutti cosa rappresenta per noi la Coppa Italia, c'è tanta voglia di ricominciare il cammino sapendo che abbiamo una partita da affrontare e dobbiamo prepararla nel migliore dei modi".

Queste le parole dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro la Cremonese valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia che si disputerà domani allo stadio Olimpico con fischio d'inizio fissato per le ore 18.



"Rivedrò con piacere Rastelli che è stato molto importante nel mio primo anno di Piacenza, mi fece fare tanti gol - ha proseguito il tecnico biancoceleste - E' un allenatore molto preparato e molto bravo, ha sempre squadre molto organizzate".

Diverse le assenze a cui dovrà far fronte Inzaghi: "Radu, Lulic, Correa, Lukaku non saranno della partita mentre Leiva e Marusic sono squalificati, domani mattina faremo rifinitura e poi faremo la formazione. Ci sarà Vavro tra i convocati, è un giocatore importante che rientra dopo 40 giorni di assenza, non giocherà ma lo porterò in panchina", ha chiosato Inzaghi.