Il Chelsea si tiene Giroud, Lampard: "Non andrà via"

Giroud

Né Inter, né Lazio, né Tottenham, Olivier Giroud resterà un giocatore del Chelsea fino alla scadenza naturale del suo contratto a giugno.



A poche ore dalla fine del mercato è Frank Lampard a mettere la parola fine sul tormentone legato al futuro del 33enne attaccante francese. "Sappiamo tutti che ci sono stati degli interessamenti - fa sapere il tecnico dei Blues - In ogni conferenza stampa ho ribadito che ci dovevano essere le condizioni giuste per il giocatore, per me e per la società. Se mi chiedete se andrá via, la risposta é no".



Detto che Giroud "in questo periodo é stato impeccabile, come uomo e come giocatore", Lampard esclude anche gli arrivi di Mertens e Cavani, accostati in queste ore al Chelsea. "Non ci saranno né arrivi né partenze", ha aggiunto Lampard, che certo si sarebbe aspettato qualcosa. "Non definirei la situazione frustrante perché so bene come funziona il calcio. Ci sono cose che non posso controllare e il mio primo pensiero va sempre a quello che succede negli allenamenti. E' chiaro che volevamo prendere dei giocatori, l'ho detto chiaramente nelle ultime settimane, ma non é successo". (ITALPRESS). glb/red 31-Gen-20 16:26