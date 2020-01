Iachini: "A Napoli serve una grande Fiorentina, bravo Gattuso"

Giuseppe Iachini tecnico della Fiorentina

"Ci aspetta ora un avversario difficile come quello del Napoli e siamo chiamati, anche se dopo pochissimi giorni, a fare un'altra grande prestazione". Sarà una Fiorentina a caccia di conferme quella che, reduce da due vittorie consecutive, l'ultima delle quali ottenuta in Coppa Italia ai danni dell'Atalanta, affronterà domani sera al San Paolo il Napoli di Rino Gattuso, con il mister viola Beppe Iachini che ha raccontato le sensazioni del gruppo gigliato, prima della partenza per la Campania.



"Quando si subentra si spera sempre che l'impatto sia giusto - ha raccontato Iachini sull'attuale momento viola -. C'è stata fin da subito grande disponibilità da parte dei ragazzi di seguire alcune direttive da poter portare in campo. Abbiamo lavorato sotto tutti gli aspetti ed è chiaro che non è sempre scritto che si portino a casa anche dei risultati. Devo dire però che la squadra ha fatto delle ottime prestazioni soprattutto sotto il profilo delle mentalità, dell'atteggiamento e dell'organizzazione".



"A Bologna non siamo riusciti a portare a casa la partita per trenta secondi e nessuno si sarebbe scandalizzato perché abbiamo avuto le occasioni per fare il 2 o il 3-0 - ha proseguito Beppe Iachini -. Però guardiamo avanti, al bicchiere mezzo pieno perché la squadra ha fatto buone cose. Con la Spal non abbiamo fatto una grandissima partita, ma c'era un'eccessiva tensione derivata da risultati che purtroppo non erano arrivati nei mesi precedenti, ma abbiamo subito cancellato e resettato facendo una grande prestazione con l'Atalanta". I viola affronteranno domani il Napoli con un giorno di riposo in meno. "Ci era già successo nella gara contro l'Atalanta di avere meno ore di recupero fra le due partite. Il Napoli ha avuto l'opportunità di giocare un giorno prima di noi, ma non dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo resettare senza crearci alibi eccessivi e recuperare il più possibile energie psicofisiche per poter andare a Napoli e fare la nostra partita. Anche perché ci aspetta un avversario ben organizzato, che sta giocando bene, sta avendo un buon atteggiamento, forse non sta portando a casa quanto meriterebbe ma sicuramente il lavoro di Gattuso si sta vedendo, sta facendo ottime cose".



"Dobbiamo essere concentrati e organizzati, bisogna fare una partita perfetta perché hanno giocatori molto importanti che con una giocata possono indirizzare le sorti di una partita", ha spiegato Iachini che con Gattuso condivide anche un passato da mediano, oltre al fatto di aver preso una panchina a campionato in corso. "Ci siamo incrociati da allenatori, lui è un tecnico molto preparato. E' arrivato a Napoli in un momento non facile - ha concluso Beppe Iachini -. Quando si subentra non é mai facile girare subito le situazioni a proprio vantaggio perché la squadra ti deve conoscere, ti deve capire, devi lavorarci sopra e hai bisogno di tempo per far sì che tutte le cose che vuoi vengano portate poi sul campo. Il Napoli ha scelto un ottimo allenatore per continuare il suo percorso di lavoro e di crescita, con il tempo Rino sicuramente saprà accontentare la piazza di Napoli. Noi ci auguriamo che lo possa fare dalla settimana prossima".