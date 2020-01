Sci: slalom Campiglio; in testa lo svizzero Yule, Vinatzer 11°

Daniel Yule durante la 1ª manche

Lo svizzero Daniel Yule in 47.56 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Madonna di Campiglio. Lo seguono - su un fondo duro e compatto che tiene bene i diversi passaggi -il norvegese Henrik Kristoffersen in 47.75 e lo svedese Andre Myhrer in 47.96.



Miglior azzurro, con una prova complessiva di squadra al di sotto delle attese, è il giovane Alex Vinatzer con l'11° tempoin 48.51. Reduce dal terzo posto di Zagabria, il ventenne gardenese è partito alla grande sino a metà percorso rallentando però sul finale con cambio di pendenza all'attacco del ripido muro su un tracciato decisamente angolato.



Per l'Italia- con il consueto gran pubblico e gran tifo lungo il sempre difficile ed impegnativo Canalone Miramonti - ci sono poi il veterano altoatesino Manfred Moelgg 15° in 48.79 seguito in16ª posizione da Giuliano Razzoli in 48.85 e dal giovane Simon Maurberger in 49.01.

L'atteso trentino Stefano Gross ha chiusopiu' indietro in 49.10 ed è parso non trovare mai il giusto ritmo. Seconda decisiva manche alle ore 20.45.