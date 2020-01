Brignone seconda nella discesa di Bansko, vince Shiffrin

Federica Brignone

Mikaela Shiffrin ha vinto la discesa di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino, recupero di quella cancellata di Val d'Isere. Ancora un podio per Federica Brignone.

La statunitense, al successo numero 65 in carriera, ha chiuso con il tempo di 1:29.79, precedendo di 18 centesimi la valdostana (1:29.97). Terza la svizzera Joana Haehlen in 1.30.02.



Ai piedi del podio Elena Curtoni, quarta in 1.30.11 ed Elena Bassino, quinta in 1.30.15. Appena fuori dalla top ten Laura Pirovano, 11/a in 1:31.58 e Francesca Marsaglia, 12/a in 1.31.77.

Piu attardate Nadia Delago (1.32.87) e sua sorella Nicol (1.33.25). Fuori Sofia Goggia, caduta nella prima parte del tracciato.