Pallavolo | Superlega: La Lube fa tredici

Piacenza - Civitanova

La Cucine Lube Civitanova non sbaglia ed e' solo Perugia a tenere il passo. Prosegue il ruolino di marcia senza macchia dei campioni d'Italia in carica e neo campioni del mondo, giunti alla tredicesima vittoria su tredici incontri disputati nella Superlega.



Nella prima di ritorno nel giorno di Santo Stefano dura solamente un set la resistenza della Gas Sales Piacenza, dominata per 0-3 (20-25, 15-25, 13-25). Un monologo per gli uomini di De Giorgi, sempre a +7 in classifica sulla Sir Safety Conad Perugia.



Al PalaBarton la Top Volley Cisterna vince il primo set ma si inchina al quarto sul 3-1 (24-26, 25-17, 25-21, 25-22) con Atanasijevic top scorer con 22 punti a referto.



La sorpresa di giornata e' senza dubbio la grande vittoria di Kioene Padova sulla Leo Shoes Modena sconfitta con il risultato di 3-1 (25-23, 22-25, 25-19, 25-23). Sugli scudi un impressionante Hernandez autore di 28 punti e protagonista dell'ultimo pallone messo giu' per mettere in ginocchio i canarini. Serata storta per Zaytsev e compagni, piegati in volata nel primo set ma bravi nel ritrovare concretezza nel secondo parziale prima di subire il ritorno dei veneti nelle successive due frazioni.



Un ko che rimette in discussione il terzo posto per Modena, agguantata dalla Powervolley Milano vittoriosa per 3-0 (25-20, 25-21, 28-26) nel derby lombardo sulla Vero Volley Monza. Tanti i rimpianti per i brianzoli che sciupano quattro set ball (tre dei quali consecutivi) nel terzo parziale e cadono sotto i colpi del solito trascinatore Nimir Abdel Aziz, in partenza con il suo coach Roberto Piazza per il Preolimpico con la maglia dell'Olanda.



Al quinto posto resta in scia l'Itas Trentino grazie al successo nell'anticipo giocato nel giorno di Natale: alla BLM Group Arena sconfitta per 3-1 (20-25, 30-28, 25-19, 25-21) in rimonta la Consar Ravenna. Decisivo un serrato secondo set vinto ai vantaggi, una boccata d'ossigeno per il sestetto di casa che cambia marcia con Lisinac, Kovacevic e Vettori.



A completare il quadro e' l'affermazione della Calzedonia Verona sul campo del fanalino di coda Globo Banca Popolare del Frusinate Sora per 3-1 (25-20, 26-24, 21-25, 25-11): gli scaligeri approfittano delle sconfitte di Ravenna e Monza e si issano in zona play-off al settimo posto con 17 punti, restano invece inchiodati a quota 4 i laziali con una sola vittoria all'attivo.