Sci | CdM: l'Italia affonda nel parallelo in Alta Badia

Rasmus Windingstad e il team norvegese in Alta Badia

E' stata davvero tutta una delusione azzurra questa tappa di coppa del mondo in Alta Badia. Un 16/o posto come miglior risultato a nel gigante di sabato ed ancor peggio nel parallelo gigante che ha inaugurato questa nuova disciplina. La vittoria è andata al norvegese Rasmus Windigstad, 26 anni e primo successo in carriera, davanti al tedesco Stefan Luitz e l'austriaco Roland Leitinger.



E gli azzurri? Piu' che mai nelle retrovie. I due giovani Hannes Zingerlee Simon Maurberger, gli unici due dei sette iscritti ad essersi qualificati tra i 32 atleti ammessi alla gara, sono infatti stati eliminati immediatamente ai 16/i per loro errori. Non si erano invece neppure qualificati i più quotati Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Matteo Nani e Alex Vinatzer. Il tutto in qualifiche per i migliori tempi ottenuti da altrettanti atleti sommando quelli di due manche di parallelo. Poi si è andati avanti ad eliminazione diretta ma con Maurberger e Zingerle subito fatti fuori.



La prossima gara di gigante parallelo - disciplina nuovissima che con sole due prove assegna pure la coppa - sarà' in febbraio a Chamonix. Per l'Italia questa nuova esperienza è stata pero' fallimentare, tanto più che si è gareggiato in casa, tra le Dolomiti.



Ora solo due giorni di riposo per la coppa del mondo uomini. Giovedi' i velocisti avranno infatti a Bormio l'unica prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì (recupero val Gardena) e sabato. Domenica 29 dicembre, per chiudere l'anno, ci sarà' invece una combinata. Ma in Valtellina la musica dovrebbe cambiare per l'Italia. La difficile e durissima Stelvio di Bormio è infatti la pista su cui il jet azzurro Dominik Paris ha vinto per la prima volta in carriera e su cui l'anno scorso fu primo sia nella discesa che nel superG allora in programma.



Le ragazze del Circo sabato e domenica saranno invece a Lienz, nell'austriaco Tirolo Orientale, vicino al confine con l'Italia, per un gigante ed uno slalom speciale. Quello di sabato è il quarto gigante stagionale e gli ultimi due sono stati dominati dalle azzurre Marta Bassino e Federica Brignone, entrambe dunque tra le favorite insieme ad una Sofia Goggia intenzionata a tornare ai vertici anche in questa disciplina. Inoltre Brignone sulla pista di Lienz fu seconda nel lontano 2011, primo podio in carriera, e vinse nel 2017. Insomma, le premesse sono ottime.