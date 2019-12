Annullata la discesa libera maschile in Val Gardena

Saslong, discesa maschile cancellata

La discesa libera maschile di Coppa del mondo in Val Gardena e' stata annullata a causa della forte neve e delle piogge. Lo ha reso noto il Comitato organizzatore in un comunicato. la decisione e' stata presa per le nevicate nella parte alta del percorso e la pioggia a valle che rendevano la pista non piu' percorribile, soprattutto perche' non poteva essere garantita la sicurezza degli atleti.



Non e' ancora stata indicata la data in cui sara' recuperata la gara sulla pista della Saslong. In mezzo secolo la libera sulla pista gardenese e' stata annullata solo cinque volte, nel 1973, 1994, 1997, 2000 e 2011.