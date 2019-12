Calcio | Critiche e pochi risultati, 8 anni di Pallotta alla Roma

James Pallotta

Sette allenatori cambiati in 8 anni, poche gioie e tantissime polemiche. Questo, riassumendo, e' il bilancio di James Pallotta come presidente della Roma quando manca solo l'ufficialita' del passaggio di proprieta' del club che dovrebbe finire nelle mani di Dan Friedkin.



Pallotta prese la Roma, insieme ad altri tre imprenditori statunitensi, alla fine dell'era Sensi e della conseguente controversia tra Italpetroli, societa' della famiglia romana, e l'Unicredit. Divenne presidente nel 2012, al termine di una stagione travagliata per i giallorossi. Per recuperare crediti nell'ambiente romano decise di puntare su un idolo della tifoseria. Chiamo' Zdenek Zeman ad allenare la squadra che poteva contare su giovani di grandi speranze come Erik Lamela e Marquinhos, oltre al regista bosniaco Miralem Pjanic.



Il boemo non riusci' ad esprimere al meglio il suo calcio, nonostante avesse lanciato Alessandro Florenzi, e venne sostituito da Aurelio Andreazzoli sul finire di stagione. La Magica termino al sesto posto e perse la finale di Coppa Italia contro la Lazio tra i primi malumori della curva che non vedevano di buon occhio la Roma americana. I paletti del Fair Play finanziario costrinsero la societa' a vendere Marquinhos, Osvaldo e Lamela.



Entrarono Benatia e, soprattutto, fu ingaggiato Rudi Garcia dal Lilla. L'allenatore francese guido' la squadra ad un ottimo secondo posto in campionato nella stagione 2013/14 iniziata con il record di vittorie consecutive e terminata con alcuni passi falsi che permettono alla Juventus di rimontare e vincere lo scudetto. L'anno successivo la Roma termino' di nuovo seconda alle spalle della Juventus.



Arrivarono Manolas e Seydou Keita per provare a riportare i giallorossi ai massimi livelli visto il ritorno in Champions League, ma proprio in Europa la sconfitta per 7-1 contro il Bayern Monaco mino' le certezze della squadra che nonostante arrivo' alle spalle dei bianconeri a fine stagione non riscosse lo stesso entusiasmo sugli spalti e Garcia fu messo in discussione. Nella stessa stagione si animo' la contestazione della curva che si senti' attaccata dal presidente giallorosso che aveva chiamato 'Fucking Idiots' alcuni elementi della Sud, cuore del tifo giallorosso.



In seguito alla chiusura della curva per l'esposizione di alcuni striscioni contro la madre di Ciro Esposito, tifoso napoletano ucciso da un ultras romano durante la finale di Coppa Italia della stagione precedente, il presidente aveva duramente criticato i comportamenti di alcuni membri della tifoseria evitando di fare ricorso per chiedere la riapertura del settore. I tifosi risposero con un comunicato altrettanto duro.



Garcia rimase sulla panchina giallorossa fino alla diciannovesima giornata del campionato 2015/16 e la Roma, nonostante avesse acquistato campioni del calibro di Dzeko e Salah perse 6-1 contro il Barcellona. Al termine del girone d'andata, visto il rallentamento in campionato e l'eliminazione in Coppa Italia, Pallotta si affido' a Luciano Spalletti, gia' allenatore della Magica dal 2005 al 2009.



La stagione si chiuse con il terzo posto e alimento' i malumori della curva che non vedevano nella gestione americana una reale fame di vittorie. Spalletti rimase anche per la stagione successiva quando la Roma, orfana di Pjanic, chiuse seconda con 87 punti e, al termine della stagione, dopo una lunga polemica con lo stesso allenatore e con la societa' si ritiro' anche Francesco Totti, storico capitano e uomo simbolo della Roma.



Totti entro' in societa' come dirigente nel 2017, lasciando nel 2019 per divergenze con la societa', divergenze che acuirono la spaccatura della tifoseria ormai in costante polemica con Pallotta. Per la stagione 2017/18 venne scelto come allenatore Eusebio di Francesco che, nonostante l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia, riusci' a raggiungere un'inaspettata semifinale di Champions League, dopo aver battuto il Barcellona per 3-0 rimontando il 4-1 dell'andata. Il terzo posto in campionato corono' la migliore stagione della Roma di Pallotta per totalita' di risultati.



L'anno successivo pero' la squadra non riusci' a ripetersi, Di Francesco fu allontanato e, sulla panchina capitolina, si sedette Claudio Ranieri, uomo amato dalla curva che mantenne comunque le distanze dalla societa'. Dopo Ranieri fu il turno di Paulo Fonseca che ha iniziato benissimo la stagione portando la Roma al quarto posto in cui staziona al momento. Friedkin trovera' una squadra forte ma una piazza difficile e affamata.