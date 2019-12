Conegliano e Civitanova sul tetto del Mondo

Una giornata indimenticabile per il volley italiano.



Da Shaoxing a Betim con due titoli mondiali per l'Imoco Volley Conegliano e la Cucine Lube Civitanova.



Sono state le "Pantere" venete ad aprire le danze in Cina con il trionfo per 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21) sull'Eczacibasi trascinate da un'altra prestazione monstre di Paola Egonu, autrice di 33 punti.



Il bis e' poi arrivato in Brasile con il 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21) dei marchigiani sui padroni di casa del Sada Cruzeiro: quattro palle del 2-1 cancellate ai sudamericani e una fondamentale terza frazione chiusa da una splendida giocata di Juantorena, apripista verso il primo titolo in un Mondiale per Club per i campioni d'Italia e d'Europa in carica.



"Sono davvero orgoglioso di Conegliano e Civitanova - le parole del presidente Pietro Bruno Cattaneo - entrambe hanno compiuto una grandissima impresa, battendo le piu' forti formazioni del panorama mondiale. Abbiamo vissuto delle splendide giornate seguendo con grande passione e tifo le gare dei due tornei mondiali. Voglio rivolgere da parte di tutta la Federazione Italiana Pallavolo le piu' sentite congratulazioni a Conegliano e Civitanova, cosi' come all'Igor Gorgonzola Novara, per lo straordinario Mondiale di club disputato. Con i loro successi hanno permesso ancora una volta al volley italiano di imporsi da protagonista sulla scena internazionale".



Nel frattempo, in Italia e' andata in archivio l'undicesima giornata della regular season di Superlega. In classifica comandano sempre i neo campioni del mondo della Lube con quattro punti di vantaggio su Perugia e Modena.



Al PalaPanini la Leo Shoes cede al tie-break (23-25, 17-25, 31-29, 25-19, 13-15) alla Calzedonia Verona nel big match domenicale e fallisce il sorpasso alla Sir per il secondo posto. L'allenatore Stoytchev sfiora addirittura il successo da tre punti contro la sua ex squadra, inutili per Modena i 28 di Zaytsev.



Vittoria esterna al tie-break anche per Vibo Valentia sul campo di Latina, battuta per 2-3 (22-25, 26-28, 25-18, 25-23, 15-17) dopo aver rimontato due set di svantaggio. Due punti importanti per i calabresi per agguantare gli avversari odierni a quota 7 al terzultimo posto.



Non sbaglia Milano in casa contro il Piacenza, piegato per 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 25-22) anche grazie a un Abdel Aziz ritrovato. I lombardi, con la seconda vittoria consecutiva, blindano il quinto posto approfittando dello scontro diretto tra Ravenna e Padova vinto dai primi con un secco 3-0 (25-18, 25-18, 25-19).



Una partita senza storia portata a casa da una Consar ai limiti della perfezione su una Kioene sottotono e scavalcata alla sesta piazza. Nell'anticipo del sabato nessun problema per Monza contro il fanalino di coda Sora spazzato via per 3-0 (25-22, 25-15, 25-15).