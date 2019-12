Snowboard: Coppa del mondo: bis azzurro a Cervinia con Moioli e Sommariva

Michela Moioli (Cervinia)

Con lo sci alpino rinviato causa neve, le soddisfazioni per gli sport invernali azzurri arrivano dal doppio trionfo delle snowboard.



Nel boardercross, la specialita' piu' emozionante del mondo della tavola per via della sfida diretta, la campionessa olimpica di PyeongChang 2018, Michela Moioli ha vinto la prova di Coppa del Mondo di Cervinia. Se per Miky e' stata l'undicesimo successo in Coppa, per Lorenzo Sommariva quello odierno e' stato il primo.



Moioli, 24enne di Alzano Lombardo, e Sommariva, 26enne di Genova che vive a Champios in Valle d'Aosta, l'hanno spuntata al termine di una finale molto combattuta tra i salti, curve e paraboliche del tracciato valdostano.