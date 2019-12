Il Rennes elimina la Lazio

Rennes - Lazio

La Lazio saluta l'Europa League, perde 2-0 con il Rennes e manca la qualificazione ai sedicesimi di finale.



Aveva pochissime possibilita', avrebbe dovuto vincere al Roazhon Park sperando nella contemporanea sconfitta del Cluj in casa con il Celtic, gia' primo classificato del girone E: e' finita 2-0 per i romeni. La doppietta di Gnagnon, in gol al 30' del primo tempo e all'87' in chiusura di gara, e' bastata ai francesi per condannare i biancocelesti, apparsi decisamente sottotono rispetto alla squadra vista in campionato. E' vero che il tecnico Inzaghi ha optato per un turnover ragionato, considerata la sfida Champions con il Cagliari in programma lunedi' sera, ma in campo c'erano Acerbi, Lazzari, Luis Alberto e Immobile.



Prima del fischio d'inizio il direttore sportivo Tare aveva assicurato: "Andare avanti in Europa League sarebbe solo un bene per la nostra crescita quindi non sono d'accordo con chi dice che sia meglio l'eventuale eliminazione". In campo non si e' vista la stessa verve del dirigente, specialmente in un primo tempo molto deludente, chiuso senza neanche un tiro in porta e diversi errori in fase difensiva e di costruzione del gioco.



Immobile e Caicedo hanno fatto poco o niente, sopratutto l'ecuadoriano preferito a Correa. Il Rennes, invece, fa tanto e bene: colleziona tre occasioni pericolose prima di trovare il gol del vantaggio: l'1-0 arriva al 30' con la rete di Gnagnon su assist di Boey ed errore di Acerbi. La Lazio dovrebbe mostrare tutt'altro volto nella ripresa ma, complici anche le notizie negative dalla Romania, non ci riesce. A mezzora dalla fine si accende una rissa, ammoniti i protagonisti principali, il portiere Salin e Luis Alberto, presto sostituito cosi' come Immobile: spediti a riposo pensando al Cagliari. Sempre piu' pericolosi i francesi, vicini al raddoppio con le occasioni di Boey e di Tait.



Il 2-0 alla fine arriva all'87' con la doppietta personale di Gnagnon quando i capitolini si erano arresi da un pezzo. In una serata amara c'e' spazio per l'esordio del giovane difensore, il classe 2000 Falbo. Insomma, la Lazio non e' sembrata determinata a giocarsi fino all'ultimo le speranze, forse concentrata maggiormente sulla voglia di continuare il cammino in campionato. Saluta l'Europa League con 6 punti, soltanto due vittorie e ben quattro sconfitte in un girone che impossibile non era.