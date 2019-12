Juventus-Lazio LIVE

DIRETTA RAI 1

Maurizio Sarri ha deciso: SarĂ tridente Dybala-Ronaldo-Higuain dal primo minuto. In difesa, al fianco di Bonucci, Demiral viene preferito a De Ligt. Sulla destra parte De Sciglio, in panchina Cuadrado e Danilo.



Il tecnico biancoceleste Inzaghi si affida all'undici tipo, trainato dal collaudato tandem Correa-Immobile.



Le formazioni ufficiali:



Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.