Calcio | Milan: torna l'ottimismo sul ritorno di Ibrahimovic

Nel celebre Canto di Natale di Dickens, il protagonista riceve prima di Natale la visita di tre spettri. Più o meno è quello che è accaduto a Stefano Pioli, che a Bergamo ha vissuto una giornata da incubo, rivedendo i fantasmi del brutto Milan della prima parte di stagione.



Il tecnico incaricato dalla proprietà di risollevare la squadra dopo la disastrosa gestione Giampaolo era riuscito, con non pochi affanni, a far imboccare ai fragili rossoneri la strada della continuità riaccendendo a strappi il motore. Pur senza gridare al miracolo, il tono delle prestazioni era salito e dopo la sconfitta contro la Juve, comunque affrontata a testa alta, la squadra era riuscita a mettere insieme quattro risultati utili.



Una piccola striscia che in qualche modo aveva fatto sperare che il peggio fosse ormai alle spalle. Ma Pioli non aveva fatto i conti con il ciclone Atalanta.La Dea delle meraviglie ha spazzato via i rossoneri travolgendoli con cinque reti. E mettendo a nudo tutti i limiti di un Diavolo semplicemente impalbabile e mai entrato in partita. Certo, contro un'Atalanta così è dura per chiunque. Ma il tecnico rossonero si aspettava un atteggiamento ben diverso e non certo un'umiliazione del genere: le lacrime di Donnarumma a fine gara sono la cartolina più fedele di una domenica dove davvero non c'è nulla da salvare. "Abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare", ha ammesso Pioli. L'unica, se così si può chiamare, consolazione, è che quello visto a Bergamo "non può essere il vero Milan".



Ma la manita incassata dagli orobici, peraltro la peggior sconfitta degli ultimi 21 anni, non può essere catalogata come semplice incidente di percorso. La figuraccia resta e brucia parecchio, oltre a rappresentare una batosta psicologica non da poco. L'auspicio è che non abbia seguito alla ripresa del campionato.Nel dopogara Boban ha subito spazzato via le voci su possibili scricchiolii in panchina: Pioli non è in discussione e il suo lavoro è apprezzato dalla dirigenza.



Lo stesso Boban e Paolo Maldini, tuttavia, hanno bisogno di rafforzare la loro posizione di fronte alla proprietà. In sintesi: urge un'immediata reazione, smaltita la pausa natalizia. Giorni che, tra un panettone e un brindisi, dovranno essere anche - soprattutto - di riflessione in casa rossonera. All'allenatore il compito, non facile, di rimettere in carreggiata la squadra, mentre la dirigenza proverà a recapitargli in vista della riapertura del mercato i pacchetti di Natale sperati.



Il più prezioso continua ad essere Zlatan Ibrahimovic: negli ultimi giorni la pista che porta al ritorno del 38enne attaccante svedese sembrava essersi raffreddata. Invece, nelle ultime ore, si sta registrando di nuovo un cauto ottimismo. Si vedrà se davvero, in caso di fumata bianca, il grande ex saprà risolvere uno dei principali difetti di questo fragile Diavolo, ovvero la scarsa concretezza sottoporta.



Solo quattro squadre hanno segnato meno dei rossoneri (16 in 17 partite). E tra Piatek e Leao sono appena due i centri su azione. Numeri da retrocessione e non da squadra che punta all'Europa. Per quello che riguarda possibili altri arrivi in altri reparti, non si possono aspettare follie: le operazioni saranno condizionate ancora dal Fair Play Finanziario. Senza contare che sarà arduo resistere alle sirene tentatrici. Paquetà sembra destinato al Psg, farà lo stesso percorso anche Donnarumma? E i tanti dubbi sul futuro di un popolo rossonero sempre più tendente alla depressione si intrecciano anche con la rabbia social.



Non sono passati inosservati gli scatti di alcuni giocatori festeggiare dopo l'umiliazione di Bergamo. In una storia su Instagram Leao è stato immortalato mentre balla in discoteca: l'attaccante ha però precisato che il "video in circolazione è vecchio". Ai tifosi non è andato già nemmeno il video di Calabria al suo party di compleanno. A pungere il povero Milan di questi tempi sono arrivate anche le parole di un mito della storia rossonera, Gianni Rivera.



Per il 'Golden Boy', intervenuto a Radio anch'io, "la squadra ha buoni valori, non buonissimi in assoluto ma abbastanza per avere un'altra posizione di classifica. E' strano che non succeda. Vuol dire che c'è qualcosa da correggere. Se Elliott dovrebbe vendere o cambiare dirigenti? Sa benissimo quello che dovrebbe fare, non è il suo mestiere gestire società di calcio e probabilmente sta cercando un acquirente ma non vuol perdere più di tanto, visto che è un fondo d'investimento. La situazione non è certamente facile, speriamo che arrivi qualcuno che possa mettere una pietra sopra". "La squadra - ha aggiunto - non è così drammatica come valori ma forse la situazione ambientale è un po' strana ed è un peccato, perché il Milan merita molto di più".