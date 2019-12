Putin: "Contro la Russia sentenza politica"

Putin-Isinbayeva

Lo sport russo, e non solo, non ci sta.



La decisione dell'esecutivo Wada, che ha squalificato la Russia per quattro anni, non va giu' al presidente Vladimir Putin.



"Ogni punizione dovrebbe essere individuale sulla base di cio' che ogni singola persona commette - le parole del premier - Non ci possono essere sanzioni collettive, lo sanno bene anche gli esperti della Wada. La decisione non ha nulla a che fare con lo sport, non c'e' nessun intento di salvaguardare lo sport pulito. Noi faremo ricorso contro queste sentenza politica. La Wada ha violato la carta olimpica".



Anche Yelena Isinbayeva, ex campionessa olimpica nel salto con l'asta, ha manifestato la sua disapprovazione sui social, in particolare su Instagram dove ha postato una foto dei suoi successi, scrivendo: "Queste sanzioni sono crudeli, ingiuste, mostruose e omicide per lo sport russo. Per me e' difficile capire, mi chiedo in che modo la Wada possa proteggere i diritti degli atleti russi puliti, chiedendo loro di competere come neutrali".