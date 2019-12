La norvegese Kajsa Lie segna il miglior tempo nelle prove di Lake Louise

La norvegese Kaisa Vickhoff Lie in 1.51.54 e' al comando nella prova cronometrata disputata a Lake Louise in vista delle due discese di Coppa del mondo di sci donne in programma domani e sabato, dopo le quali ci sarà il SuperG di domenica.



Alle sue spalle un gruppetto di austriache guidate da Tamara Tippler 2/a in 1.51.69 e Nina Ortlieb 3/a in 1.51.83. Per l'Italia, con il 7/o tempo, c'è' la giovane gardenese Nicol Delago In 1.52.15.



Decimo tempo invece per la campionessa olimpica Sofia Goggia in 1.52.43. Più' indietro Francesca Marsaglia in1.53.72, Elena Curtoni in 1.54.26 , Federica Brignone in 1.54.69 e Nadia Delago in 1.54.98. La prova e' stata interrotta per alcuni minuti dopo la caduta dell'austriaca Ariane Raedler.