Cecchi, Sereni e Scappini a segno nel Trofeo Cittadella dello Sport

Pieno successo per la quarta edizione del Trofeo Cittadella dello Sport a Cinquale nel Comune di Montignoso con 167 concorrenti iscritti e assegnazione di otto titoli toscani per gli amatori tesserati con la Federciclismo.



Per l'organizzazione dell'evento, valevole come decima prova del Trofeo Toscana-Umbria di ciclocross, la Asd Montignoso Ciclismo si è avvalsa della collaborazione del Gruppo Motostaffette Versilapuano, Elettramazzoni, Cicloabilia e del Cycling Club Resceto e grazie all’impegno di tutti è stato rinnovato il successo delle edizioni precedenti.



La zona di ritrovo all’interno della Cittadella dello Sport con al mattino la gara di Short Track per giovanissimi dai 7 ai 12 anni, quindi a partire dal primo pomeriggio le categorie donne, cicloamatori élite under 23, juniores, esordienti e allievi.

Tre le partenze effettuate per altrettante gare in programma su di un percorso pesante e insidioso per l’abbondante pioggia delle ore precedenti la gara. I successi assoluti per lo juniores Filippo Cecchi dello Stabbia Ciclismo Dover che ha preceduto di 39” il compagno di squadra Dati, per il cicloamatore Elite Sport Alessandro Sereni della Cicli Taddei che è riuscito a precedere di 21” l’under 23 Segatori, ed infine per l’allievo umbro del primo anno Samuele Scappini che si è imposto al tandem della Fosco bessi composto da Lorello e Pieralli.



Prossimo impegno giovedì prossimo 26 Dicembre sulla Collina Pistoiese in località 44° Parallelo con l’assegnazione dei titoli toscani per le categorie, juniores, allievi esordienti, sia del settore maschile che femminile.