La Juventus è tornata al lavoro

Rientrata adopo la vittoriosa trasferta al Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria , che consente di chiudere il 2019 in testa alla classifica della Serie A , la Juventus diha cominciato a preparare l'ultimo impegno dell'anno, laitaliana che domenica alle 17.45 (19.45 locali) si giocherà contro laal King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita.​I giocatori maggiormente impegnati ieri contro i blucerchiati stamani sono stati impegnati in un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo si é disimpegnato tra esercizi di possesso palla e partitella. Domani la squadra effettuerà l'ultimo allenamento al JTC dellaquindi nel pomeriggio partirà con destinazione Riad.Per la sfida contro i biancocelesti restano in dubbio: il portiere polacco stamani si é sottoposto ad un allenamento personalizzato tra campo e palestra mentre il difensore brasiliano ha svolto un lavoro fisioterapico.