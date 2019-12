Finale Supercoppa italiana: a Calvarese Juventus-Lazio

Gian Paolo Calvarese

Sara' Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo ad arbitrare la finale della Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio il prossimo 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita, con calcio d'inizio alle 17.45 italiane.



Come assistenti di linea sono stati designati Costanzo e Peretti, Maresca sara' il quarto uomo mentre al Var ci saranno Giacomelli e Alassio.



Calvarese in questa stagione non ha mai diretto i bianconeri (l'ultimo precedente il 24 febbraio, Bologna-Juve 0-1) mentre in due occasioni ha arbitrato i biancocelesti: lo scorso 15 settembre e' arrivata la sconfitta con la Spal per 2-1, il 3 novembre successo al Meazza sul Milan per 2-1.