Serie B al giro di boa

Filippo Inzaghi tecnico del Benevento

Tutto d'un fiato. Il giro di boa della Serie B si risolverà nel giro di nove ore circa. Si inizia con Pescara-Chievo alle 12:30, per terminare alle 21 con il derby toscano tra Empoli e Livorno. Nella prima gara, gli abruzzesi di Zauri ospitano un Chievo in crisi di risultati. I veneti hanno ottenuto un punto nelle ultime tre giornate e sono scivolati per la prima volta in questo campionato fuori dalla zona play-off, che tuttavia é lí a due punti. Nell'ultima gara il Chievo ha perso 2-1 in casa, senza sfigurare, con il Benevento capolista indiscusso del campionato. A +12 sulla seconda, la squadra di Inzaghi sará impegnata al Vigorito contro l'Ascoli. I ragazzi di Zanetti si sono rilanciati grazie alla vittoria di misura sul Pisa (1-0) salendo al quinto posto, ma ora sono attesi dall'esame piú difficile: in Campania solo l'Entella é riuscita a portare a casa un punto, tutte le altre hanno perso. I liguri, dal canto loro, saranno impegnati a Cittadella, la terza forza del campionato.



E' ancora secondo in classifica il Pordenone, che dopo tre vittorie di fila é caduto nello scorso turno, perdendo 4-0 contro la Salernitana. La rivincita per gli uomini di Tesser puó arrivare alla Dacia Arena, dove non hanno mai perso, contro la Cremonese. Chi ha perso l'imbattibilità casalinga é il Frosinone di Nesta che, battuto dal Crotone allo Stirpe 2-1, cerca vendetta sul campo del Pisa. Gli "Squali" sono in un buon momento di forma e lo vogliono dimostrare nella gara casalinga con il Trapani, rinvigoriti dalla cura "Castori" e a caccia di punti salvezza. Dopo lo show della scorsa giornata, la Salernitana é chiamata a confermarsi al Picco di La Spezia. Vuole restare in alto anche il Perugia di Oddo, impegnato davanti ai propri tifosi con il Venezia terzultimo. Spareggio play-out tra Juve Stabia e Cosenza. Alle 21, infine, il derby toscano tra Empoli e Livorno a chiudere la giornata. Sará una gara delicata per entrambi: i padroni di casa hanno vinto una sola volta nelle ultime 12 gare e stanno scivolando verso i bassifondi della classifica, mentre il Livorno é ultimo con le posizioni salvezza che si allontanano sempre piú.