Doveri dirigerà il derby tra Genoa e Samp

Sara' Daniele Doveri ad arbitrare il derby della Lanterna, la sfida tra Genoa e Sampdoria in programma sabato sera e valida per la 16ª giornata di campionato.



Con il fischietto della sezione di Roma gli assistenti Passeri e Carbone, gli arbitri Var Orsato e Mondin e il quarto ufficiale di gara Valeri.



Brescia-Lecce e Napoli-Parma (debutto sulla panchina azzurra per Gennaro Gattuso), gli altri due anticipi in programma rispettivamente alle 15 e alle 18, saranno diretti da Massimiliano Irrati di Pistoia e Marco Di Bello di Brindisi.



Fiorentina-Inter, posticipo in programma domenica alle 20.45, e' stato affidato a Maurizio Mariani di Aprilia. Con lui i guardalinee Schenone e Vivenzi, gli addetti Var Mazzoleni e Paganesi e il quarto ufficiale di gara Giacomelli, mentre per Juventus-Udinese, in programma domenica alle 15, e' stato designato Fabrizio Pasqua di Tivoli.



La 16ª giornata sara' chiusa da Cagliari-Lazio, in programma lunedi' 16 dicembre alle 20.45, posticipo che sara' diretto da Fabio Maresca di Napoli.



Brescia - Lecce (14/12, ore 15) arbitro: Irrati di Pistoia (Tolfo-Galetto)

Napoli - Parma (14/12, ore 18) arbitro: Di Bello di Brindisi (Bottegoni-Imperiale)

Genoa - Sampdoria (14/12, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Passeri-Carbone)

Verona - Torino (ore 12.30) arbitro: La Penna di Roma (Lo Cicero-Raspollini)

Bologna - Atalanta arbitro: Massa di Imperia (Liberti-Vecchi)

Juventus - Udinese arbitro: Pasqua di Tivoli (Rocca-Baccini)

Milan - Sassuolo arbitro: Manganiello di Pinerolo (Villa-Caliari)

Roma - Spal (ore 18) arbitro: Guia di Torre Annunziata (Preti-De Meo)

Fiorentina - Inter (ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Schenone-Vivenzi)

Cagliari - Lazio (16/12, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli (Longo-Di Vuolo)