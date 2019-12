Europa League: per la Roma è quasi fatta

Ad una partita dalla fine ne' Roma ne'sono certe della loro permanenza in Europa League , ma c'e' grande differenza nel cammino delle due capitoline e nelle percentuali di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione.I giallorossi sono secondi a quota 8 punti a pari merito con ilma sono in svantaggio negli scontri diretti.Per entrare tra le migliori 32 alla Roma basta un punto. I giallorossi devono battere o pareggiare la prossima sfida contro il, oppure, in caso di sconfitta nella sfida con gli austriaci in casa, devono sperare che il Basaksehir , al terzo posto con 7 punti, non battano i tedeschi del Borussia in Germania.Primo il Celtic a 13 punti e gia' qualificato e sicuro della vetta. La Lazio si qualifica soltanto se batte il Rennes e contemporaneamente il Celtic batte il Cluj.In questo modo la Lazio andrebbe a pari punti con i rumeni al secondo posto e, vista anche la parita' negli scontri diretti (2-1 in Romania, 1-0 a Roma), bisognera' controllare la differenza reti: -1 per la Lazio e 0 per il, al momento.In caso di combinazione favorevole alla squadra di Misterpasserebbero sicuramente il turnoe compagni.