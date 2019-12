Liverpool, Klopp: 'Un crimine far giocare ogni due giorni'

Jurgen Klopp

"Giocare il 26 e il 28 é un crimine".



Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, critico nei confronti della Premier per i tanti impegni ravvicinati che impone il calendario.



"Non va assolutamente bene", ha aggiunto l'allenatore tedesco. I Reds dopo aver vinto il Mondiale per Club battendo Monterrey e Flamengo in Qatar, oggi sfideranno il Leicester e domenica il Wolverhampton.



"Nessuno si sta lamentando per le partite del boxing day, ma giocare il 26 e il 28 é un crimine. Non c'é motivo di dare alle squadre meno di 48 ore per giocare un'altra partita di Premier League".



Per Klopp, che fa un discorso generale non riferendosi soltanto alla sua squadra che giocando oggi e domenica avrá un giorno in piú rispetto a molte altre, il recupero fisico é un aspetto fondamentale: "La scienza sportiva non ti dá alcun modo di affrontare questa situazione. Il corpo ha bisogno di un determinato periodo prima di poter ripartire", ha concluso.