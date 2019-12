Fioramonti-Gravina: pallone e scuola contro razzismo

Calcio e scuola uniti contro il razzismo e ogni tipo di discriminazione: è il messaggio lanciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina e del ministro dell'istruzione, università e ricerca Lorenzo Fioramonti presenti a Coverciano per il progetto formativo 2019-20 e di calcio misto 'Tutti in gol'.



''È fondamentale che la scuola ed il mondo dello sport si uniscano per diffondere una visione diversa di una società integrata - ha dichiarato il ministro - E in particolare il calcio ce è lo sport più popolare al mondo e pure in Italia deve avere uno scatto di orgoglio forte e rinnegare qualsiasi tentazione al razzismo che rischia di pregiudicare la bellezza di questo sport.



Secondo noi anche facendo tornare i ragazzi e le ragazze a praticare lo sport nelle scuole si può riuscire a vincere l'intolleranza in questo Paese''.



Ha aggiunto Gravina: ''La lotta al razzismo e a qualunque forma di discriminazione è una questione che abbiamo tutti molto a cuore. E' una lotta da vincere a tutti i costi, un male da estirpare anche perché il razzismo è l'esatto opposto di ciò che è e vuole essere il calcio, ovvero inclusione e coinvolgimento. Ecco perché non possiamo accettare che possa essere infangato da chi lo offende''.