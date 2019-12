Calcio | Juventus: tre giornate di squalifica a Betancur

Rodrigo Bentancur

Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto a Rodrigo Bentancur tre giornate di squalifica.



Il centrocampista della Juventus, espulso nel finale della sfida di Supercoppa con la Lazio, è stato sanzionato "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un'espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)".



Un turno di stop per i laziali Lucas Leiva e Luis Alberto. Tra i dirigenti, ammenda di 5mila euro a Fabio Paratici e Pavel Nedved "per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale".