A Feuz la discesa di Beaver Creek

Beat Feuz vince per la seconda volta consecutiva la discesa libera di Beaver Creek e totalizza un primo e un terzo posto nelle prime due gare veloci della stagione.



Il vincitore della Coppa del mondo di specialità in carica si conferma il discesista più in forma del momento e straccia tutti sulla Birds of Prey, chiudendo con il tempo di 1'12"98, una gara abbassata alla partenza di riserva a causa del forte vento in quota.



Al secondo posto si piazza il francese Johan Clarey, sorpresa della giornata, a 41 centesimi da Feuz e pari merito con Vincent Kriechmayr. Quarto posto per Hannes Reichelt che precede Adrian Sejersted, tutti racchiusi in pochi centesimi. Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, undicesimo a 88 centesimi da Feuz.



Paris è apparso più scoordinato del solito e ha sofferto più del dovuto la pista americana, che continua a non regalargli grandi gioie. Ma anche gli altri italiani oggi si sono piazzati sotto le aspettative: Emanuele Buzzi e Mattia Casse chiudono oltre il ventesimo posto, mentre Matteo Marsaglia e Peter Fill rimangono fuori dai top 30, entrambi in recupero di condizione fisica.



Feuz guida la classifica di specialità con 160 punti, davanti a Kriechmayr con 116, Dressen con 113 e Paris con 104. La generale è invece guidata da Matthias Mayer con 224 punti, davanti a Kriechmayr 212. Terzo è Paris con 204.



Domani la tre giorni di Beaver Creek si chiude con uno slalom gigante. Prima manche alle 17,45 e seconda alle 20,45 diretta RaiSportHD.