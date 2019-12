L'Evergrande di Cannavaro vince la Super League

Il Guangzhou Evergrande, squadra della città di Canton, allenato da Fabio Cannavaro ha vinto il campionato di prima divisione cinese.



Il successo nella Super League è giunto grazie al 3-0 contro lo Shanghai Shenhua che ha consentito, dopo 30 giornate, di precedere di due punti (72 a 70) il Beijing Guoan.



Una bella rivincita per il capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006, che a fine ottobre era stato temporaneamente rimosso dalla panchina, a seguito di un 2-2 contro lo Henan Jianye in un match di campionato. Su Cannavaro era parso pendere un imminente esonero, ma il club aveva annunciato che il tecnico avrebbe frequentato un corso di "formazione culturale aziendale".



Il 3 novembre Cannavaro era tornato ad allenare il Guangzhou Evergrande. La proprietà aveva annunciato in un comunicato che l'ex difensore azzurro aveva consegnato una relazione scritta al proprietario del club Xu Jiayin, nella quale era rappresentata "una seria sintesi e profonda riflessione". Secondo altre fonti a Cannavaro era stato chiesto soprattutto di avere più polso con i giocatori.