Svitolina-Barty è la finale

Sarà tra Elina Svitolina e Ashleigh Barty l'ultimo atto delle Wta Finals in corso a Shenzen.



Sul veloce indoor del Bay Sports Center l'ucraina ha difeso al meglio il titolo vinto lo scorso anno superando Belinda Bencic costretta al ritiro nel terzo set sul punteggio di 5-7 6-3 4-1 in suo favore.



Vittoria in rimonta invece per la numero 1 al mondo australiana ai danni di Karolina Pliskova. La finale è in programma domani alle ore 12:30 italiane.