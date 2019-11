Gli azzurri della spada d'argento a Berna

Nazionale spada maschile

Solo una stoccata separa l'Italia dal gradino piu' alto del podio. Gli azzurri concludono infatti al secondo posto la prima gara a squadre della stagione di Coppa del Mondo di spada maschile, svoltasi a Berna.



Sulle pedane svizzere il CT Sandro Cuomo schiera il quartetto composto dagli esperti Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo, a cui affianca il diciottenne Davide Di Veroli.



L'apporto dello spadista romano si rivela decisivo per una cavalcata che riporta l'Italia sul podio a squadre di spada maschile e che si interrompe solo alla stoccata del 45-44 con la quale la Francia, campione del Mondo in carica, si impone in finale, concludendo cosi' una lenta rimonta sugli azzurri.



L'Italia incamera cosi' una buona dose di punti per la qualificazione olimpica a Tokyo2020, ma anche un pieno di fiducia per un risultato che era sfuggito per l'intera scorsa stagione agonistica.



Gli azzurri, nel loro percorso di gara, dopo aver vinto all'esordio contro la Libia per 45-17, avevano sconfitto agli ottavi la Danimarca per 45-34 e poi ai quarti la quotata Corea del Sud col netto punteggio di 43-32. In semifinale, il quartetto azzurro aveva poi sconfitto, al minuto supplementare, l'Ucraina grazie alla stoccata del 32-31.