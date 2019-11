Pugilato: Mayweather torna sul ring a 42 anni

Mayweather

Floyd Mayweather annuncia, via Instagram, il suo ritorno sul ring alla bella età di 42 anni.



Il sei volte campione del mondo in cinque categorie differenti di peso ha pubblicato due messaggi: in uno "di ritorno nel 2020", l'altro lo ritrae con Dana White, il boss dell'Ultimate fight championship.



"Lavoriamo insieme ancora una volta per dare al mondo un altro evento spettacolare nel 2020".



L'ultimo incontro ufficiale di Mayweather risale ad agosto 2017.