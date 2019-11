Paris 2° nella libera di Lake Louise, vince Dressen

Dominik Paris ha conquistato il secondo posto nella discesa libera di coppa del mondo di Lake Louise, beffato per due centesimi dal tedesco Thomas Dressen, 26 anni e terzo successo in carriera, al rientro dopo un infortunio di un anno fa.

Dressen ha chiuso con il tempo di 1.46.81, Paris in 1.46.83, ritardo minimo sui 3.123 metri della pista Men's Olympic, in una giornata di sole con 20 gradi sotto zero. Terzi ex aequo in 1.47.07 gli svizzeri Carlo Janka e Beat Feuz.

Fuori per un errore Matteo Casse, Emanuele Buzzi ha chiuso in 1.48.44, mentre Peter Fill, al rientro dopo lunghi mesi di pausa per infortunio, è finito indietro in 1.48.85.

Domani superG con Dominik Paris protagonista: è il campione mondiale in carica.