Noel in testa dopo la 1ª manche dello slalom di Levi

Clement Noel ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Levi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile.



Il francese ha chiuso con il miglior tempo in 54"55 precedendo di 39 centesimi il britannico Dave Ryding e di 66 centesimi lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Quarto tempo per il norvegese Henrik Kristoffersen, staccato di 68 centesimi.



Primo tra gli azzurri Manfred Moelgg, sesto con un ritardo di 91 centesimi. Alex Vinatzer è tredicesimo (+1"53).



Non riescono a qualificarsi Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti (32esimi), Tommaso Sala (35°), Simon Maurberger (49°), Fabian Bacher (52°). Fuori Stefano Gross e Federico Liberatore.



Alle 13:15 la 2ª manche in diretta su RaiSportHD