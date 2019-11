Fognini batte Opelka, Italia-Usa 1-0

Fabio Fognini

Parte con il piede giusto la seconda e decisiva sfida degli azzurri in Coppa Davis con il nuovo format (18 nazioni in campo suddivise in sei gironi), in corso a Madrid.



Nel match che ha aperto Italia-Stati Uniti, infatti, Fabio Fognini ha battuto Reilly Opelka in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (4), 6-3. Un successo importante per il ligure, numero 12 Atp, che nell'unico precedente era stato sconfitto dal gigante americano (36) in quattro set al primo turno degli Us Open di quest'anno.



Adesso tocca a Matteo Berrettini (numero 8 del mondo) cercare di portare a casa la vittoria nel match contro Taylor Fritz (32). In chiusura il doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli/Andreas Seppi e quella americana Sam Querrey/Jack Sock.



Lunedi' nella prima uscita l'Italia ha ceduto per 2-1 al Canada - con Fognini sconfitto da Pospisil, Berrettini che ha ceduto sul filo di lana a Shapovalov e il doppio a dimezzare il passivo - che ieri ha gia' staccato il pass per i quarti superando per 2-1 proprio gli americani. Per gli azzurri l'unica chance di restare a Madrid e' riuscire a classificarsi come una delle due migliori seconde dei sei gironi.



Jean Paul Irali