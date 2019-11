Pemiato Bettiol con il Gonfalone d'Argento

Alberto Bettiol

''Umile''; ''modesto''; ''uno che si ferma a parlare con tutti, fa le foto con i bambini''. Certamente uno che ha trasformato il talento in una scalata di fatica e di vittorie in uno degli sport più popolari e amati, specialmente in Toscana: il ciclismo.



Alberto Bettiol, classe 1993, nato a Poggibonsi e cresciuto a Castelfiorentino, ha ricevuto questa mattina, giovedì 21 novembre, il Gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana.



''Il massimo riconoscimento dell'assemblea a chi valorizza con la sua opera la nostra regione e il nostro popolo'', come ricordato dal presidente dell'Assemblea Eugenio Giani, aprendo l'iniziativa decisa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio - presente anche Antonio Mazzeo -, dopo la mozione presentata da Enrico Sostegni e Ilaria Giovannetti, approvata all'unanimità dall'aula all'indomani della vittoria di Bettiol dell'ultimo giro delle Fiandre.



In platea i genitori e la fidanzata del campione e Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino, ''la capitale della Val d'Elsa, uno dei luoghi dove il ciclismo trova la sua espressione più bella'', osserva Giani. Nelle parole del presidente la lunga storia dell'amore tra la nostra regione e le due ruote, con campionissimi del passato, come Gino Bartali, e poi Paolo Bettini, ''il grande patron dei ciclisti'', Alfredo Martini, Cipollini.



È l'omaggio ''alla Toscana che riesce a sfornare grandi atleti'', ma anche, rivela Giani, ''la Toscana che per prima in Italia organizzò una gara di ciclismo, la Firenze-Pistoia del 1870. Il 2 febbraio prossimo sarà festeggiata la ricorrenza, 150 anni dopo''. Con la vittoria di Alberto Bettiol ''si risveglia un'emozione, da tutti noi c'è un grande sentimento di partecipazione emotiva''.