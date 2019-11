Supercoppa a Riad senza limiti per le donne

Supercoppa italiana

La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita, e questa volta lo stadio sara' aperto alle donne in tutti i settori: la sfida tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice di Coppa Italia, Juventus-Lazio, si giocherà a Riad il 22 dicembre, alle 17.45 ora italiana.



Rispetto all'edizione 2018, a Gedda, passo in avanti sul fronte dei diritti: la Lega ha chiesto e ottenuto che il pubblico femminile abbia accesso a tutti i settori, e non solo ad alcuni dedicati.