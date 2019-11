Cr7 trascina il Portogallo, Inghilterra e Rep.Ceca qualificate

Portogallo - Lituania

Tripletta di Ronaldo che avvicina sempre più il Portogallo alla fase finale di Euro 2020.



La formazione lusitana ha battuto 6-0 e gli basterà superare il Lussemburgo domenica prossima per avere la matematica certezza della qualificazione. La Serbia ha infatti vinto a fatica 3-2 sul Lussemburgo (doppietta di Mitrovic, Rodrigues accorcia le distanze, poi Radonjic e Turpel) tenendo ancora vive le speranze di accesso alla fase finale (sfiderà l'Ucraina in casa). L'attaccante della Juventus, che ha mostrato un ottimo stato di forma, smentendo i problemi fisici di cui aveva parlato Sarri dopo la sostituzione in campionato, ha giocato dal primo minuto andando a segno al 7' su rigore e al 22' su un potente destro da oltre il limite dell'area. Cr7 a segno anche nella ripresa, al 65'. Le altre reti lusitane portano la firma di Pizzi, Paciencia al 54' e Silva.



A valanga anche l'Inghilterra che supera sempre per 7-0 il Montenegro approdando alla fase finale: tripletta di Kane, reti di Oxlade-Chamberlain, Rashford, autogol di Sofranac, e Abraham.



Conquista il pass anche la Repubblica Ceca che batte il Kosovo 2-1: reti di Nuhiu al 50', poi Kral al 71' e Celusktka al 79' per il gol qualificazione.



A Euro 2020 anche la Francia che vince 2-1 contro la Moldavia: rete ospite al 9' di rata, poi rimedia prima Varane al 365' e Giroud siu rigore al 77'. La qualificazione dei campioni del mondo era arrivata prima del match grazie al pareggio tra Turchia e Islanda per 0-0 che ha qualificato matematicamente i turchi.



Finisce 2-2 la sfida Albania-Andorra: padroni di casa in vantaggio con Balaj, raggiunti e sorpassati con una doppietta di Martinez. Il pari di Manaj al 55'.



J.P. Irali