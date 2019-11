A La Penna Juve-Sassuolo

Federico La Penna

Sara' Federico La Penna a dirigere Juventus-Sassuolo, match in programma domenica alle 12.30 e valido per la 14ª giornata di Serie A.



Insieme al fischietto della sezione di Roma ci saranno i guardalinee Di Vuolo e Colarossi, gli arbitri Var Nasca e Schenone e il quarto ufficiale di gara Sacchi.



Sempre domenica, alle 15, la sfida tra Inter e Spal che e' stata affidata all'arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia, con lui gli assistenti Caliari e Vecchi, gli addetti Var Banti e Vivenzi e il quarto uomo Volpi.



Come sempre tre gli anticipi di sabato a cominciare dal derby lombardo delle 15 tra Brescia e Atalanta. Per la sfida tra rondinelle e nerazzurri e' stato designato Daniele Doveri di Roma.



Alle 18 Genoa-Torino e' stata affidata a Davide Massa di Imperia, mentre la sfida delle 20.30 tra Fiorentina e Lecce sara' diretta da Marco Piccinini di Forli'.



Brescia - Atalanta (sabato 30 novembre, ore 15): Doveri

Genoa - Torino (sabato 30, ore 18): Massa

Fiorentina - Lecce (sabato 30 novembre, ore 20.45): Piccinini

Juventus - Sassuolo (domenica 1° dicembre, ore 12.30): La Penna

Inter - Spal: Irrati

Lazio - Udinese: Di Bello

Parma - Milan: Valeri

Napoli - Bologna (ore 18): Pasqua

Verona - Roma (ore 20.45): Guida

Cagliari - Sampdoria (lunedì 2 dicembre, ore 20.45): Aureliano