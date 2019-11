"Attratto dalla qualità degli Spurs"

"Sono entusiasta e emozionato di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e tifosi così appassionati. La qualità della squadra mi entusiasma. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto".



Così Josè Mourinho dopo la sua chiamata alla guida del Tottenham. "Jose è uno dei tecnici più affermati al mondo, ha vinto 25 trofei - scrive il Tottenham. È rinomato per la sua abilità tattica e ha già allenato Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United. Ha vinto il titolo nazionale in 4 paesi diversi (Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna) ed è uno dei tre soli manager ad aver vinto due volte la Champions con due squadre, il Porto nel 2004 e l'Inter nel 2010. È anche tre volte campione della Premier col Chelsea (2005, 2006, 2015). Mourinho ha una grande esperienza - ha sottolineato il n.1 del club, Daniel Levy -. Ha vinto con ogni squadra che ha allenato. Crediamo che porterà energia e fiducia nello spogliatoio".