L’Italia a Nagoya in Giappone per la terza tappa di Coppa del Mondo

Dopo le due prime tappe in Nord America la Coppa del Mondo di short track si sposta in Giappone, a Nagoya, dove nella notte italiana prende il via il terzo appuntamento stagionale del circuito internazionale.



Presente anche la Nazionale tricolore dei due allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu, pronta a scendere sul ghiaccio dopo le prime due positive uscite.



Dodici gli azzurri convocati: Arianna Fontana (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Mattia Antonioli (Esercito), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena), Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino), Davide Viscardi (Esercito) e Pietro Sighel (Sporting Club Pergine).



Occhi puntati, come al solito, sulla coppia di campionesse azzurre, Arianna Fontana e Martina Valcepina, già a quota tre medaglie (una per la prima, due per la seconda) già raccolte tra Salt Lake City e Montreal.

Valcepina punterà in particolare ancora sui suoi 500 metri (di cui è leader nella classifica di specialità) anche se nell’ultima occasione ha sforato il podio pure sui 1000, mentre la Fontana continuerà un percorso di crescita che procede già a ritmi vertiginosi e che le ha visto conquistare un grande secondo posto sui 1500 oltre alla solita competitività messa in mostra su tutte le distanze.



Mascitto e Botter Gomez sui 1000, ancora Mascitto insieme alla Sighel sui 1500 le altre atlete tricolori già capaci di entrare nelle top ten e dunque da tenere sotto osservazione.