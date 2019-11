Roma-Napoli, spareggio Champions

"Mi aspetto che domani alla fine della partita non parleremo di arbitri". Paulo Fonseca prova a volare oltre le polemiche che hanno segnato il turno infrasettimanale: e proprio il Napoli, furioso per la direzione di Giacomelli, sbarca domani allo stadio Olimpico in un anticipo che odora di spareggio Champions. Anche i giallorossi hanno avuto di che protestare in occasione dell'ultimo turno, ma per fortuna la contestata espulsione di Fazio non ha influito sulla netta vittoria in casa dell'Udinese. E sempre in tema di arbitri, vista la delicatezza della posta in palio, la gara dell'Olimpico è stata affidata all'esperto Rocchi. Con la speranza che la moviola non oscuri gli highlights di un incontro che, vista la qualità che possono sfoggiare le due squadre, promette spettacolo. Di fronte a un Napoli che deve cercare il colpo per non perdere terreno dalle zone che contano, la Roma potrebbe persino permettersi il lusso di puntare a un pareggio. Ma Fonseca non è uomo da calcoli e in fondo negli scontri diretti, contro Lazio e Atalanta, i giallorossi hanno incassato un solo punto. Di certo, in pochi avrebbero pensato, in estate, di vedere la Roma davanti ai partenopei dopo dieci giornate. "Nelle ultime due partite ho visto l'atteggiamento positivo che voglio, quello con cui possiamo vincere", ha spiegato il portoghese in conferenza. "Le difficoltà hanno compattato la squadra? Visti i tanti infortunati, altri giocatori hanno avuto spazio. Ma la cosa più importante è la mentalità e la squadra in questo momento la sta mostrando. Stiamo lavorando per essere più efficaci. Ma i giocatori devono capire che dobbiamo essere una squadra ambiziosa, che lotta e corre".



E contro un Napoli in cerca di rivalsa ci sarà da lottare. Fonseca si augura che il ricorso d'urgenza contro la squalifica di Ancelotti venga accettato: "E' un grandissimo allenatore, ha vinto in grandi squadre, ha grandi capacità. Lo rispetto molto, è un uomo onesto e serio, mi piace molto. Mi aspetto che domani possa essere della partita". Quanto all'atteggiamento da tenere contro gli azzurri ("Squadra molto forte come lo era quella della gestione Sarri"), il piano è quello di essere "corti, compatti e di difendere lontano dalla porta". Il lusitano non ha voluto commentare sull'ipotesi, vista la squalifica di Fazio, di riportare Mancini sulla linea dei difensori: "Vediamo domani. Non parlo della formazione". Ma l'ex Atalanta dovrebbe essere confermato in mediana al fianco di Veretout. In difesa ritorna Juan Jesus ("Sta bene, come Spinazzola che a Udine non ha giocato per scelta mia"), ma è incerto un impiego del brasiliano dal 1'. E quindi non è da escludere una maglia da titolare per il giovane turco Mert Cetin: "Può prendersi il suo spazio con la Roma. E' un bravo ragazzo che sta imparando tutti i giorni, può essere una soluzione". Fonseca si è poi soffermato sui progressi di Pastore: "La sua condizione è chiara, è solo una questione fisica, ma sta bene e sta giocando bene. Non abbiamo molte soluzioni in questo momento a centrocampo". Il 'Flaco' dovrebbe vincere il ballottaggio con Perotti. Poi un retroscena su Smalling, scommessa fino ad ora vinta: "E' stata un'indicazione di Petrachi, mi parlò della possibilità di prenderlo. Si è completamente adattato, sta facendo bene, è un grandissimo giocatore ed è importante per noi".



In casa Napoli invece a prendere la parola alla vigilia è stato il ds Cristiano Giuntoli. Dai microfoni di Kiss Kiss, è tornato sull'espulsione di Ancelotti nel burrascoso finale della gara contro l'Atalanta: "Io e Carlo stavamo calmando i giocatori per finire la partita. Non esiste un rosso a chi è così collaborativo. La spiegazione è stata: dovevo fare qualcosa perché c'era troppo casino". "Sono anomalie - ha proseguito - a cui assistiamo ogni domenica per mancanza di personalità da parte degli arbitri. Non sappiamo più chi dirige, se loro, il Var, i guardalinee che non alzano mai, neanche di fronte a fuorigioco evidente, per non prendersi responsabilità. Noi vogliamo chiarezza ed essere rispettati, non aiuti". I partenopei vogliono subito ripartire: e in casi come questo l'unica medicina sono i punti. "Questa squadra sta raccogliendo molto meno di quanto merita, ha fatto cose straordinarie". Vedi la prestazione ottima con l'Atalanta che "ci conforta, non nei punti chiaramente. Li abbiamo distaccati del 20% su tutti i parametri fisici e questo ci dà forza e serenità. Significa - ha aggiunto Giuntoli - che il lavoro è fatto bene. Andiamo avanti per la nostra strada e già da domani speriamo di portare a casa punti". La buone notizia per Ancelotti, che se la squalifica sarà confermata verrà sostituito in panchina dal figlio Davide, riguarda Manolas e Hysaj: i due si sono allenati in gruppo, il greco potrebbe tornare dall'inizio. In avanti spazio al tandem Milik-Mertens. Out Allan e Ghoulam, impegnati con le rispettive terapie.