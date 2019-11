Pioli: "Il Milan deve credere alla Champions"

"Nella testa dei giocatori, battere una squadra molto forte aumenta la convinzione, l'obiettivo è vincere domani per migliorare la classifica". Stefano Pioli spera che la sfida contro la Lazio possa rappresentare una svolta per il Milan, sicuro che la Champions League sia ancora un traguardo raggiungibile.



"Bisogna crederci: se credi a una cosa, diventa possibile e ti impegni giorno e notte per ottenerla - ha detto -. Poi, a fine stagione, tireremo le somme, ma assolutamente bisogna crederci, dimostrare di essere squadra dall'inizio alla fine. Quando siamo squadra ce la possiamo giocare con tutti". Dopo il gol vittoria contro la Spal, l'allenatore ha anche apprezzato l'autocritica di Suso per le prestazioni precedenti. "Quello che ha fatto Suso - ha spiegato - è il segnale di una squadra che vuole provare a svoltare, non conta chi gioca ma il lavoro di squadra, il sacrificio per i compagni".