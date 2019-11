Pari tra Milan e Napoli

Milan e Napoli non vanno oltre un pareggio nel secondo anticipo della 13sima giornata di Serie A.



Il match di San Siro finisce 1-1 con i gol firmati da Lozano e Bonaventura. Si tratta della quinta gara consecutiva in campionato senza successi per la squadra di Ancelotti, che non riesce a tirarsi fuori dal momento negativo dell'ultimo periodo, scivolando addirittura a -15 dalla vetta e rischiando di vedere allungare le avversarie per la corsa alla prossima Champions League.



Torna a mettere in tasca qualche punto invece la formazione di Pioli, dopo le sconfitte con Lazio e Juventus. Discreto l'inizio di gara per i rossoneri, che tentano subito di prendere campo a discapito dei partenopei, cercando anche di creare (senza fortuna e troppa convinzione) qualche situazione da gol interessante. Piatek non impatta sul cross di Paqueta, Meret in uscita anticipa provvidenzialmente Bonaventura sul traversone di Rebic, poi ci prova ancora Piatek con il destro senza precisione.



Il Napoli crea poco o nulla, ma al 24' passa alla prima occasione: Insigne colpisce l'incrocio, la respinta favorisce Lozano che di testa batte Donnarumma per il vantaggio ospite. Passano 5 minuti, pero', e la squadra di Pioli la riacciuffa immediatamente con Bonaventura, che spacca la porta dal limite sul tocco di Krunic firmando l'1-1.



Prima dell'intervallo due grandi occasioni per parte potevano cambiare nuovamente il risultato: Callejon spreca un'ottima chance in contropiede, Hysaj rischia un clamoroso autogol su cross di Theo, poi Rebic e Insigne falliscono due occasioni apparentemente facili davanti ai rispettivi portieri avversari. All'intervallo resiste cosi' l'1-1.



Nella ripresa la gara rimane equilibrata, aperta e combattuta su entrambi i lati del campo, ma nessuna delle due formazioni riesce a trovare il varco per far male alla rispettiva retroguardia avversaria, nonostante i vari e pericolosi tentativi. Meglio il Napoli nei primi minuti, il Milan esce fuori un po' più tardi, ma sono i partenopei che cercano con più insistenza (ma invano) il gol da 3 punti. L'assedio finale non va a buon fine e gli azzurri devono accontentarsi di un altro pareggio.